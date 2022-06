Stiri pe aceeasi tema

- Trei licitatii pentru cumpararea de vaccinuri BCG, impotriva hepatitei B si diftero - tetano - pertussis acelular, in valoare totala de pana la 155 de milioane de lei au fost anuntate pe SICAP de catre Ministerul Sanatatii.

- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat instituita prin Programul Rural Invest, care se deruleaza prin Fondul de Garantare a Creditului Rural – FGCR, pentru intreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si industriei alimentare, precum si pentru intreprinderile din…

- Uniunea Europeana (UE) pregateste achizitii in grup de vaccinuri si tratamente impotriva variolei maimutei (”monkeypox”), anunta Comisia Europeana (CE), precizand ca ”procedurile exacte” de procurare ”urmeaza sa fie stabilite impreuna cu statele membre in zilele urmatoare”, relateaza AFP, scrie News.ro.…

- Un numar de 2.185 de persoane refugiate din Ucraina s-au vaccinat in tara noastra impotriva COVID-19 pana in prezent, precizeaza secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu pe pagina sa de Facebook. „Romania ajuta refugiatii ucraineni inclusiv cu vaccinarea anti-COVID-19. De la inceputul…