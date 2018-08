Stiri pe aceeasi tema

- Metoda aleasa naste insa controverse, dat fiind ca „la pachet” cu reducerea cu 50% a facturii curente vine o investitie costisitoare, a carei amortizare este incerta, deoarece nu a fost facut, deocamdata, niciun calcul serios care sa includa toate elementele de cost versus economia realizata, raportat…

- Proprietarii celor 67 de malluri functionale in 2017 la nivel national au incasat de la magazinele pe care le gazduiesc peste 547 mil. euro, cu 12% mai mult decat anul anterior, in contextul in care calculele Capital au inclus trei malluri noi, unul mare si doua de dimensiuni medii.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, la Slatina, inceperea procedurii de achizitie a 1.000 de incubatoare pentru copii, astfel incat sa fie acoperit necesarul din maternitati, transmite Agerpres.ro. Pot sa va spun ca saptamana aceasta Ministerul Sanatatii va demara un proiect, in sensul ca…

- Peste jumatate din software-ul instalat pe computerele din Romania, mai exact 59%, nu este licentiat corespunzator, ceea ce creste riscul atacurilor cibernetice, potrivit unui studiu BSA, remis, marti, AGERPRES . In intreaga lume, organizatiile folosesc software-ul pentru a-si imbunatati modul in care…

- Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD, atrage atentia ca Romania risca sa piarda doua miliarde euro, dupa ce Comisia Europeana a declansat procedura de infringement pentru ca tara noastra nu a transpus la timp Directiva prezumtiei de nevinovatie, acuzand blocaj din partea PNL si USR.

- Romania pierde in fiecare an 140.000 de locuitori. Jumatate din aceasta pierdere provine din numarul nasterilor, cu 70.000 mai mic decat cel al deceselor. Iar 70.000 sunt emigrantii, mai bine spus diferenta dintre cei care pleaca anual in strainatate si cei, mult mai putini, care se intorc acasa. Ca…