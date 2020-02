Ministerul Sănătății: cum ne protejăm de coronavirus. Recomandări și măsuri de protecție Totodata, e important sa țușim și sa stranutam in pliul cotului, și nu direct in palma. In caz de febra sau alte simptome asociate unei viroze, trebuie sa consultam medicul de familie și nu sa luam medicamente sau antibiotice dupa ureche.Atenție și la suprafețele pe care puneți mana! Acestea trebuie curațate cu clor sau alcool. Masca se folosește doar in cazul in care sunteți bolnav sau atunci cand acordați asistența persoanelor bolnave.Sunați la 112 daca aveți febra, tușiti sau v-ați intors dintr-o zona de risc.Evitați pe cat posibil locurile aglomerate și gatiți bine carnea și ouale. CUM NE… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

