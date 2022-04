Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii (MS) pregateste un proiect de Hotarare de Guvern referitor la modul de colectare si raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile. In acest moment, proiectul este in transparenta decizionala. Conform acestuia, furnizorii de servicii medicale, atat din sistemul…

- Institutul National de Sanatate Publica a publicat un nou raport saptamanal de supraveghere privind pandemia de COVID-19.Conform raportului intocmit de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, in saptamana 28 martie - 3 aprilie, 54.5% din cazurile de COVID-19…

- Subvarianta mai contagioasa a coronavirusului, BA.2, a ajuns la 5,2% din infectarile cu Omicron in Romania, potrivit informarii saptamanale a Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) referitoare la variantele care determina ingrijorare. Daca saptamana trecuta cazurile confirmate cu BA.2 reprezentau…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institututlui National de Sanatate Publica a publicat ultimul raport privind cazurile de COVID-19 confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC).

- Președintele uneia dintre cele mai mari companii de medicamente din Romania considera ca s-a exagerat foarte mult cu isteria creata de pandemia de Covid, iar aceasta trebuie sa inceteze cat mai repede. Oamenii trebuie sa-și reia activitatea, iar economia sa fie repornita. Altfel, o sa murim de foame.…

- Un numar de 1.146 de cazuri de infectare cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania pana in 30 ianuarie, iar dintre acestea 248 au fost inregistrate in saptamana 24-30 ianuarie, arata raportul publicat de Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Totodata, la 13 persoane…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat, joi, o noua actualizare a definițiilor de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19). Dublarea numarului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, de la o zi la alta, a determinat specialiștii Centrului Național de Supraveghere…

- Numarul cazurilor zilnice de COVID-19 crește alarmant, iar estimarile medicilor sunt de-a dreptul ingrijoratoare. Valul cinci al pandemiei va fi mult mai inalt decat se preconiza pana acum și este posibil sa dureze chiar mai mult. Potrivit specialiștilor Institutului Național de Sanatate Publica, varful…