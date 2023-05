Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii solicita universitatilor si facultatilor de medicina din țara sa verifice daca pot suplimenta locurile la reziențiat pentru specialitatea Medicina de Familie, pentru a face loc celor peste 200 de medici care au fost respinși la ultimul concurs de rezidențiat.

- Frecvența acestora s-a accentuat odata cu folosirea in exces a ecranelor 7 din 10 copii s-au plans cel puțin o data de durere de cap, arata datele unui studiu online realizat in aprilie 2023 pe platforma iVox. Rezultatele sunt prezentate in cadrul campaniei „Taramul ferecat al durerilor de cap„, lansata…

- Veste excelenta pentru comuna Aninoasa! Localitatea din apropierea municipiului Targoviștea va beneficia de un nou cabinet de medicina de familie, dupa rezolvarea mai multor proceduri legale de catre autoritațile locale. Noul cabinet de medicina de familie va fi deschis intr-un spațiu din incinta Centrului…

- Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti (UMFCD) sustine transferarea unora din spitalele aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in administrarea Universitatilor de Medicina si Farmacie traditionale si transformarea acestor unitati sanitare in spitale…

- Schimbari in spitale: Medicii vor fi obligați sa ofere informații rudelor pacienților. Daca nu o fac, vor fi amendați Schimbari in spitale: Ministerul Sanatații vrea sa oblige spitalele și medicii sa comunice cu familiile bolnavilor. Proiectul se afla in dezbatere publica pana in luna aprilie. Este…