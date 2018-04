Ministerul Sanatatii cere renuntarea la ora de vara

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații considera drept “binevenita” initiativa legislativa semnata de mai multi parlamentari prin care se propune ca Romania sa renunțe la ora de vara. ”Este cunoscut faptul ca schimbarea orei oficiale, prin trecerea la ora oficiala de vara presupune un efort de adaptare a organismului…

- Valoarea lor s-a dublat in 2017, anul in care a intrat in vigoare Acordul Economic si Comercial dintre Uniunea Europeana si Canada, Romania a exportat bunuri de 193,5 milioane euro, fata de 105 milioane euro in 2016. CETA a intrat provizoriu in vigoare in septembrie anul trecut si a eliminat taxele…

- Printre aspectele ce urmeaza sa fie avute in vedere de catre Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau, in cadrul sedintei de joi a Guvernului, se numara si adoptarea de catre Romania a monedei unice europene. Aceste discutii despre trecere la moneda euro – la care Dancila a facut referire, la inceputul…

- Romania, este cel mai mare consumator de paine din UE, si are cel mai mic pret la panificatie din Uniunea Europeana. Romania are cel mai mic pret la paine din UE, mai exact la jumatate fata de media comunitatii de 28 de state, potrivit datelor biroului european de statistica Eurostat. La coada clasamentului,…

- Distributorul de produse medicale Torus Pharma susține ca a înștiințat în urma cu doua luni Ministerul Sanatații ca pot aduce în România cel puțin 10.000 de flacoane de imunoglobulina, însa autoritatea competenta nu a raspuns oficial solicitarii, informeaza compania. …

- ♦ Executia bugetului general consolidat pe ianuarie indica o crestere de venituri totale cu 16,8% comparativ cu ianuarie 2017, gratie subventiilor agricole de la UE, de 1,2 miliarde de lei venite anul acesta mai devreme, dar si unui avans spectaculos al veniturilor din contributii sociale…

- Cele doua dezastre mosite in 2017 de PSD, legea salarizarii si reforma fiscala, si-au dat mana dupa 1 ianuarie iar ca urmare romanii s-au trezit din betia promisiunilor electorale cu salariile amputate. Trecerea contributiilor in sarcina angajatilor a dat lovitura de gratie salariatilor, primii fluturasi…

- Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania (OAMGMAMR) filiala Argeș, in parteneriat cu Universitatea din Pitești, lanseaza campania “ASISTENȚII MEDICALI ARGEȘENI, IN PRIMA LINIE A PREVENȚIEI! IMPREUNA PUTEM OPRI CANCERUL DE COL UTERIN!”, un amplu demers…