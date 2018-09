Inca 4 oameni au murit in ultima saptamana din cauza infecției cu virusul West Nile, numarul total al deceselor urcand, astfel, la 17, potrivit datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, potrivit Hotnews . De asemenea, numarul total al imbolnavirilor de meningita/meningo-encefalita a urcat la 166 de cazuri, cu 49 mai mult decat in urma cu o saptamana. Ministerul Sanatații le reamintește autoritatilor administrației publice locale, intr-un comunicat emis vineri, sa continue masurile de dezinsecție in localitati pentru a…