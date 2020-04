Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a transmis, miercuri, ca noul coronavirus rezista 2-3 zile pe plastic si inox, 24 de ore pe carton si 4 ore pe cupru. ”Transmiterea prin alimente nu este suspectata in cazul coronavirusului”, a transmis Ministerul Sanatatii.

- Aceste rezultate subliniaza atat importanta spalatului frecvent pe maini, cat si dezinfectarea suprafetelor.Dupa ce aducem acasa produse ambalate in din carton sau plastic este important sa ne spalam pe maini.Produsele in sine le putem sterge bine cu substante obisnuite de curatat in bucatarie sau le…

- Noul coronavirus poate trai pe suprafețe din plastic și oțel inoxidabil pana la trei zile și poate ramane in aer timp de trei ore, spun cercetatorii intr-un studiu publicat in New England Journal of Medicine. Autorii acestui studiu finanțat de guvernul Statelor Unite au constatat ca virusul responsabil…

