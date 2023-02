Stiri pe aceeasi tema

- Noul tratament, lecanemab, care va fi comercializat sub numele de Leqembi, este acum recomandat de Agenția Americana pentru Medicamente (FDA) pentru pacienții care nu au ajuns inca intr-un stadiu foarte avansat al bolii.Astfel, lecanemab, dezvoltat de Eisai Co Ltd 4523.T și Biogen Inc BIIB.O, este recomandat…

- Ministrul Sanatatii spune ca centrele ambulatorii deschise anul trecut in pandemie pentru pacientii cu COVID- 19 si finalizarea listei celor 25 de spitale care vor fi reabilitate cu fonduri prin PNRR se regasesc printre aceste realizari, relateaza G4Media.ro.Exista insa si capitole unde si-ar fi dorit…

- Potrivit ministerului, informarea va fi transmisa in fiecare zi de luni pentru saptamana precedenta.In prezent, raportarea privind cazurile de COVID-19 se face zilnic, undeva dupa ora 13:00.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 215 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus ;i niciun…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de ordin privind noul program de vizita in spitale, dar și mai multe masuri pentru confidențialitatea pacientului și a actului medical. Fiecare pacient va primi, la internare, un cod numeric unic care va fi comunicat apartinatorilor, iar furnizarea…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect privind stabilirea programului de vizite in unitatile sanitare de stat, ce prevede, printre altele, obligația spitalelor de a comunica rudelor pacienților in maximum doua ore mai multe informatii despre aceștia, dupa cum informeaza Agerpres.…

- FOTO| Cugirul a celebrat ,,Ziua Mondiala a Diabetului”. Peste 100 de persoane au luat parte la dezbaterea ,,Depistarea precoce a diabetului și prevenția complicațiilor” FOTO| Cugirul a celebrat ,,Ziua Mondiala a Diabetului”. Peste 100 de persoane au luat parte la dezbaterea ,,Depistarea precoce a diabetului…

- Guvernul a aprobat o OUG prin care persoanele cu tulburari din spectrul autist vor avea acces mai ușor la servicii conexe actului medical. Actul normativ prevede și decontarea serviciilor in programele naționale de sanatate.

Un numar de 634 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, cu 16 mai multe fata de ziua anterioara, a informat, duminica, Ministerul Sanatatii.