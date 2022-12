Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta, joi, deschiderea a 59 de centre de evaluare care asigura asistenta medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii si a precizat care este procedura care trebuie aplicata, astfel incat sa fie degrevate serviciile de Urgenta, iar timpul de asteptare sa fie redus, potrivit…

- Ministerul Sanatatii anunta ca la nivel national, sunt pregatite 59 de unitati ambulatorii pentru copii, cu circuite separate.Copiii care au simptome de viroza respiratorie vor fi evaluati clinic de catre medicul de familie si, dupa caz, clinic, imagistic si biologic de medicii specialisti din centrele…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, deschiderea a 59 de centre de evaluare pentru copiii cu viroze respiratorii, in toata țara. In București acestea funcționeaza la spitalele Victor Gomoiu și Alessandrescu-Rusescu, potrivit G4Media. „Au fost inființate centre de evaluare care asigura asistența medicala…

- Sistemul de computer tomograf de ultima generație, aparatul mobil de radiologie, ecograful cu sonda și videobronhoscopul vor fi aparate care vor asigura funcționarea performanta a Spitalului din Leamna, incepand din 2023. Spitalul a inițiat un proiect cu Ministerul Sanatații in valoare de 1,2 milioane…

- Tribunalul Constanta s a pronuntat azi in dosarul in care patru persoane au fost trimise in judecata pentru "vaccinari la chiuvetaldquo; Printre inculpatii cauzei se afla si o asistenta medicala, angajata unei clinici private din Constanta, dar si un fost detinut, care se ocupa, spun procurorii, de…

- Cazul unei fete de 16 ani care a murit intr-un centru de carantina Covid, dupa ce medicii ar fi ignorat cererile familiei ei de a-i oferi asistența medicala, a provocat furie in China, unde populația este deja epuizata de masurile de prevenție stricte, relateaza The Guardian.

- Incepand din august 2022, Asociația Moașelor Independente (AMI) furnizeaza, ca parte a Proiectului „Rețea de sprijin pentru sanatatea reproducerii și creșterea accesului la ingrijire pediatrica pentru femeile și copiii refugiați”, derulat cu sprijinul tehnic și financiar al UNICEF in Romania, servicii…