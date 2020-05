Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul comun al Ministrului Sanatatii si al ministrului Afacerilor Interne, prin care se introduce obligativitatea purtarii mastilor de protectie in spatiile publice inchise si obligativitatea masurarii temperaturii la intrarea in unitatile comerciale.…

- In contextul scandalului provocat in fața unui supermarket din Capitala, dupa ce doi soți au refuzat sa li se verifice temperatura, Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a facut declarații pe acest subiect, spunand ca aceasta masura este doar un triaj necesar in aceasta perioada de criza.

