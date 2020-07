Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a anuntat oficial inca doua cazuri confirmate cu Covid 19 la Directia de Sanatate Publica Bucuresti.In continuarea prezentarii situatiei epidemiologice din cadrul DSP Bucuresti, va informam ca, in conformitate cu raportarea conducerii directiei, rezultatele testelor celor 5 contacti…

- Au fost raportate 2 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 4 iulie, de catre Direcția de Sanatate Publica. In județ sunt in prezent 42 de cazuri active. De la inceputul perioade, 476 de persoane din județul Alba s-au imbolnavit din cauza acestui…

- Prahova a trecut, vineri, de pragul de 200 de cazuri confirmate cu coronavirus, de la inceputul pandemiei. Potrivit datelor publicate de Institutul Naționale de Sanatate Publica, numai de la ultima raportare au fost testate pozitiv inca 16 persoane, fiind al doilea cel mai mare bilanț zilnic inregistrat…

- La nivelul județului Prahova, in data de 15 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 1036 de persoane aflate in izolare la domiciliu. 122 de persoane au ieșit de sub aceasta masura, in ultimele 24 de ore, și au intrat alte 183. In carantina instituționalizata se afla…

- Numarul total al imbolnavirilor cu COVID-19 in Alba a ajuns la 390, potrivit datelor transmise vineri, 29 mai, de Direcția de Sanatate Publica Alba. In ultimele 24 de ore, in județ au fost inregistrate cinci cazuri noi. Vineri au fost raportate 385 de cazuri. Potrivit autoritaților, 258 de persoane…

- Numarul total al imbolnavirilor cu COVID-19 in Alba a ajuns la 385, potrivit datelor transmise vineri, 29 mai, de Direcția de Sanatate Publica Alba. In ultimele 24 de ore, in județ au fost inregistrate 8 cazuri noi și un deces, al 21-lea. Potrivit autoritaților, 258 de persoane s-au vindecat de la…

- Un numar de 75 de persoane care lucreaza sau beneficiaza de serviciile centrelor rezidențiale de ingrijire și asistența pentru persoane dependente au COVID-19, din cauza ca personalul nu a respectat masurile de protecție, anunța, luni, Direcția de Sanatate Publica (DSP) București, anunța MEDIAFAX.„Nu…