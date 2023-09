Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat luni, 18 septembrie, ca sunt in jur de 2.000 de cazuri COVID-19 zilnic, insa in opinia sa si a colegilor care lucreaza in zona de sanatate publica aceasta situatie va mai dura circa doua saptamani, informeaza News.ro.Alexandru Rafila precizeaza ca numarul…

- "Sunt in jur de 2.000 (de cazuri pe zi - n.r.). A fost o crestere constanta in ultimele cateva saptamani, am ajuns de la cateva sute la 2.000 de cazuri pe zi. Opinia mea si a colegilor care lucreaza in zona de Sanatate Publica este ca aceasta situatie, cu numar important de cazuri, va mai dura circa…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, luni, ca dupa aproximativ doua saptamani se va intra pe un trend de descrestere a numarului de cazuri COVID, si a anuntat ca purtarea mastii de protectie nu va fi obligatorie, ci doar o recomandare. ‘Sunt in jur de 2.000 (de cazuri pe zi – n.r.). A fost…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat luni ca numarul cazurilor de COVID din Romania a crescut in ultima perioada. Aceasta situația va mai dura circa doua saptamani, a mai spus Rafila. Declarațiile au fost facute luni, in Parlament, la finalul dezbaterilor de la moțiunea simpla inițiata…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a explicat ca infectarea cu virusul COVID-19 a revenit in Romania la fel ca in alte tari, fiind in jur de 2.000 de cazuri pe zi, insa considera ca acest val va mai dura circa o saptamana, doua, iar apoi va scadea numarul de cazuri. Ministrul PSD a adaugat ca este…