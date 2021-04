Secretarul de stat Andrei Baciu a anunțat ca spitalele din Romania vor avea inca 73 de paturi pentru terapie intensiva. Acestea vor fi folosite pentru bolnavii COVID in stare grava. Conform Mediafax, Andrei Baciu a declarat ca in prezent, in spitalele din Romania sunt 20 de paturi libere la secții ATI. Baciu a dezvaluit faptul ca, in curand, vor fi inaugurate zeci de paturi pentru bolnavii COVID in stare grava. „Presiunea cea mai mare ramane in continuare pe secțiile de Terapie Intensiva. Insa, potrivit analizelor facute de colegii noștri din țara, aveam disponibile 20 de paturi ATI și se lucreaza…