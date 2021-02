Ministerul Sanatatii a anunțat ca nu va introduce un nou regim de sanctiuni pentru medici in cazul in care vaccineaza anti-COVID-19 persoane care nu sunt programate. In schimb, recomanda ca vaccinarea sa respecte etapele stabilite de legile in vigoare. Decizia apare in urma aparitiei in presa a unor informatii privind introducerea de amenzi de pana la 20.000 de lei pentru medici in cazul in care vaccineaza anti-COVID-19 persoane care nu sunt programate. Acest lucru s-a intamplat nu de mult la Spitalul Radauți, unde medicul coordonator al centrului de vaccinare anti-Covid din Radauți a fost sancționat cu…