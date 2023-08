Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a transmis miercuri precizari, ”in urma informatiilor eronate aparute in spatiul public cu privire la numarul de paturi de terapie intensiva destinate tratarii pacientilor cu arsuri severe”, institutia aratand ca la nivel national sunt functionale in total 34 de paturi de terapie…

- In spatiul public au circulat date false despre numarul de paturi de la terapie intensiva din Spitatelele de Urgenta din Romania, informeaza Ministerul Sanatatii. Conform unei informari transmisa de Ministerul Sanatatii, in spatiul public s ar fi distribuit informatii eronate cu privire la dotarile…

- Doar șase locuri au fost disponibile pentru persoanele care au suferit arsuri grave in exploziile de la stația GPL din Crevedia, a precizat, duminica, intr-o conferința de presa, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „In total sunt 58 de pacienți. Am avut doua decese in total, unul din pacienți cu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata ca lucreaza la extinderea centrelor de tratare a marilor arși de la București, Targu Mureș și Timișoara. Acesta și-a propus sa ajunga la 50 de paturi pentru arși in intreaga țara. In cadrul unei conferințe de presa, Alexandru Rafila a subliniat…

- Ministerul Sanatații va finanța in total 117.284 de paturi de spital, deși la inceputul lunii martie instituția condusa de Alexandru Rafila a elaborat un proiect de hotarare de Guvern privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2023 – 2025, in care se menționa ca „pentru anul 2023,…

- Aproape o treime dintre medicii din Romania sunt expusi la burnout. Epuizarea nu are efecte doar asupra lor, ci si asupra pacientilor, atrag atentia cei care au realizat studiul. Grupa de varsta cea mai afectata este cea a medicilor tineri, sub 35 de ani.

- Președintele CJ Vrancea, Catalin Toma, anunța redeschiderea parțiala a circulației pe DJ 205 E Vidra Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, s-a deplasat ieri pe DJ 205 E, tronsonul Vidra – Vizantea-Livezi, pentru a verifica progresul facut de constructorul care are in lucru cei 19,2…

- Prin acest proiect, ACV Romania-Asociația Cristi Vasiliu in parteneriat cu Fundația Vodafone Romania, in cadrul programului „Fondul Viața pentru Nou-Nascuți”, vor conecta 17 secții de terapie intensiva neonatala de nivel III din Romania la rețeaua naționala de telemedicina. Valoarea investiției este…