Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a dispus un control mixt de urgenta dupa ce la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean Arad s-au prezentat 20 copii, cu varste cuprinse intre 11 si 13 ani, de la Liceul German, cu eruptii la nivelul fetei, greturi si varsaturi.

- Numarul elevilor de la Liceul German din Arad care au ajuns la spital dupa ce s-au simțit rau a crescut la 18. La liceu, autoritațile cauta cauza care a dus la intoxicarea copiilor, in timp ce administratorul firmei care a facut dezinsecția in școala a fost chemat la sediul IPJ.

- Ministerul Sanatatii anunta ca a dispus un control mixt de urgenta dupa ce la Spitalul Judetean Arad s-au prezentat 20 de elevi, cu varste intre 11 si 13 ani, de la Liceul German, cu eruptii pe fata, greturi si varsaturi. "Nu este normal ca dupa evenimentele tragice de la Timisoara o astfel de situatie…

- Ministerul Sanatații (MS) s-a sesizat și a dispus un control mixt de urgența, dupa ce la unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Arad s-au prezentat 18 elevi cu varste cuprinse intre 11 și 13 ani, de la Liceul German cu erupții la nivelul feței, grețuri și varsaturi, anunța MS. Conform…

- Ministerul Sanatații anunța ca, dupa deratizarea de la Timișoara, marți dimineața erau internați 12 adulți și 16 copii, toți in stare buna, cu o evoluție favorabila. Rezultatele probelor de apa analizate arata ca, din punct de vedere fizico-chimic, apa este potabila in primul bloc evacuat, anunța…

- Ministerul Sanatații anunța ca, dupa deratizarea de la Timișoara, in cursul zilei de luni, 12 copii și 8 adulți au fost internați in spital, aceștia fiind in stare buna, cu o evoluție favorabila, anunța MEDIAFAX.Citește și: Lia Olguța Vasilescu iși pune ‘Mana dreapta’ la bataie! ‘Intervalul’…

- Șeful ISU Timis, Lucian Mihoc, a declarat luni, dupa ce un bebelus de 9 zile si mama lui, dar si alt copil de 3 ani au murit dupa ce intr-un bloc din Timisoara s-a facut deratizare, ca s-a terminat analiza preliminara a substantelor din bloc si s-au gasit la etajele 3 si 4 urme de subtante neurotoxice.De…

- Doua spitale de copii din București, Marie Curie și Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie Dr. Nicolae Robanescu au ramas, timp de trei zile, fara apa calda și caldura, problema fiind remediata vineri. Ministerul Sanatații a trimis o echipa la Marie Curie pentru verificarea situației, conform Mediafax.Spitalul…