- Noua persoane au decedat de Covid-19 in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați.

- Presedintele filipinez, Rodrigo Duterte a prelungit cu inca un an ”starea de calamitate”. Aceasta a fost impusa in 2020, la inceputul pandemiei de COVID-19, relateaza DPA. Intr-o proclamatie semnata vineri, Duterte a prelungit masurile de urgenta pana la 12 septembrie 2022, dincolo de mandatul sau de…

- Cinci persoane au decedat de Covid-19 in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați. Cea mai tanara victima avea 34 de ani. Este vorba despre o femeie din raionul Leova.

- Zece persoane au decedat de Covid-19 in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați.

- Doar 15% din moldoveni s-au vaccinat cu ambele doze. Datele au fost prezentate de Ministerul Sanatații. In total, au fost administrate 1.100.000 de doze de vaccinuri și au fost raportate in jur de 1.500 de reacții adverse post imunizare. Potrivit specialiștilor cauza numarului mic de persoane vaccinate…

- Ministerul iranian al Sanatatii a transmis duminica mai mult de 500 de decese legate de coronavirus in ultimele 24 de ore, un record de la debutul pandemiei in cea mai afectata tara din Orientul Apropiat si Mijlociu, scrie AFP. Iranul a inregistrat 542 decese si 39.619 de noi cazuri in ultimele 24 de…

- Mexicul a inregistrat cu 35% mai multe decese din cauza COVID-19 decat datele anuntate de guvern, a indicat joi Institutul national de statistica (INEGI), noteaza AFP. "Mexicul a inregistrat 201.163 de decese din cauza COVID-19 in 2020, o cifra superioara celor 148.629 de decese confirmate…

- Aproape 300 de decese se afla in analiza la DSP Mureș incepand cu aprilie 2021, ca urmare a adreselor Centrului Național de Supraveghere și Boli Transmisibile. Analiza a fost solicitata de Ministerul Sanatații din cauza unui numar mai mic de decese raportat de catre spitale in aplicația informatica…