Ministerul Sănătăţii, anunţ important de ultimă oră despre distribuția pastilelor cu iodură de potasiu Ministerul Sanatații (MS) a transmis, luni seara, intr-un comunicat, ca pastilele de iod vor fi date populației gratuit dupa finalizarea campaniei de informare. Astfel, mesajul oficial al MS il contrazice pe secretarul de stat Tiberiu Bradațan și precizeaza ca „lucreaza la organizarea unui sistem de distribuție gratuita catre populație care va fi operationalizat dupa ce campania de informare publica asupra acestui subiect se va incheia”. „Comprimatele de iodura de potasiu trebuie administrate catre persoanele eligibile in cazul pericolului de expunere la radiații ca urmare a unui incident nuclear.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

