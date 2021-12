Stiri pe aceeasi tema

- Inca 13 cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 27.12.2021, in Romania.Cele mai multe persoane infectate, in numar de 10, sunt din municipiul București, alte 2 persoane sunt din județul Ilfov și una din județul Galați.Persoanele infectate cu tulpina OMICRON…

- Ministerul Sanatații anunța confirmarea a inca 9 cazuri de infectare cu varianta Omicron, in cursul zilei de joi. ”Este vorba despre șase persoane – 3 barbați și 3 femei – cu varste cuprinse intre 19 și 84 de ani din București, un barbat in varsta de 31 de ani din județul Dambovița cu istoric de calatorie…