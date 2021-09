Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunta ca a alocat sumele necesare plații salariilor restante din luna august pentru personalul medical din centrele de vaccinare. "Cu aceste fonduri ajungem la zi, așa cum am promit", a precizat ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila.

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu afirma, vineri, ca premierul Florin Citu nu a mai alocat din luna mai bani pentru plata personalului din centrele de vaccinare si a lasat Ministerul Sanatatii fara fonduri pentru programele de sanatate, insa aprob in sedinta de Guvern spaga numita PNDL 3”.