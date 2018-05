Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, vineri, ca analizeaza posibilitatea de a dota Spitalul Judetean de Urgenta Bacau un al doilea aparat de radioterapie. Declaratia vine in urma unei vizite pe care oficialul a facut-o la mai multe unitati sanitare din judetul Bacau.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a aruncat problema platii salariilor si sporurilor din sistemul sanitar in curtea managerilor de spitale. Ea spune ca acestia nu se gospodaresc bine si, de aceea, nu au bani pentru a acoperi gaurile create in buzunarele multor angajati de aplicarea Legii Salarizarii…

- Continua proiectul de dotare cu aparatura medicala moderna și de ultima generație la Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon din Focșani“. Ministerul Sanatații a aprobat continuarea proiectului de dotare cu aparatura medicala pentru terapie intensiva in valoare de 15 milioane…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a anuntat ca miercuri dupa-amiaza vor ajunge in tara primele o mie de fiole de imunoglobulina, iar incepand de joi livrarile vor fi constante, astfel incat pana la finalul lunii aprilie vor intra cantitatile accesate prin mecanismul de protectie civila. Pintea…

- Ministerul Sanatații le-a prezentat, joi, 22 martie 2018, managerilor de spitale soluția gandita pentru a dezamorsa conflictul pe care il au cu sindicatele pe tema regulamentului de sporuri, managerul SJU Slatina precizand ca in cazul unitații pe care o conduce ...

- Cum am reusit sa ramanem fara medicamente importante in schemele de tratatment din spitale ? Si acest lucru in timp ce avem cea mai mare crestere economica din Europa? Imunoglobulina este utilizata ca medicament in imunoterapie, in prevenirea si tratamentul bolilor infectioase (tuse convulsiva, hepatita…

- 'Acum mi-a venit adresa de la doamna ministru semnata, asa ca vom parcurge exact demersurile care se fac in mod oficial. Adica IGSU, care este punctul de contact pentru astfel de mecanisme, o sa trimita solicitarea, explicand ca noi vom suporta costurile si vom suporta transportul prin UNIFARM. Singura…

- Indicatorii de performanta pentru managerii de spitale vor fi schimbati, anunta Ministerul Sanatatii. Sorina Pintea a explicat, intr-un interviu acordat RFI, ca dupa majorarea salariilor urmeaza achizitiile pentru spitale si o serie de evaluari.