Ministerul Sănătății: Al treilea caz de variola maimuței, un bărbat în vârstă de 31 de ani Dupa aproximativ 24 de ore de la anunțul privitor la al doilea caz de variola maimuței, Ministerul Sanatații a transmis, ieri, ca a fost confirmat al treilea caz, in țara noastra. ”Este vorba despre un barbat de 31de ani, care s-a prezentat ieri la un spital din București. Simptomele au aparut pe data de 10 iunie”. Ministerul Sanatații mai transmite ca starea generala a pacientului este buna. In prezent, pacientul este internat. Primul caz de variola maimutei din Romania a fost confirmat luni la un barbat de 26 de ani din București și al doilea, marți, la un barbat in varsta de 32 de ani. The… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Variola maimuței in Romania: a fost confirmat al treilea caz. Ce varsta are pacientul Ministerul Sanatatii informeaza miercuri dimineata ca al treilea caz de variola maimutei a fost diagnosticat in Romania. „Este vorba de un barbat de 31 de ani care s-a prezentat marti la un spital din Bucuresti. Simptomele…

- Este vorba de un barbat in varsta de 31 de ani, care s-a prezentat marți la un spital din București. Simptomele au aparut pe data de 10 iunie. Starea generala a pacientului este buna. Acesta a ramas internat, a precizat, miercuri dimineața, Ministerul Sanatații. Nu are istoric de calatorie, conform…

- Romania a inregistrat miercuri, 15 iunie, al treilea caz de variola maimuței, in cazul unui barbat de 31 de ani din București, a anunțat astazi Ministerul Sanatații. ”Este vorba de un barbat de 31 de ani care s-a prezentat ieri la un spital din Bucuresti. Simptomele au aparut pe data de 10 iunie”, a…

- Al treilea caz de variola maimutei a fost diagnosticat in Romania, informeaza Ministerul Sanatatii, azi 15 iunie. Este vorba despre un barbat de 31 de ani. Este vorba de un barbat de 31 de ani care s a prezentat ieri la un spital din Bucuresti. Simptomele au aparut pe data de 10 iunie. Starea generala…

- Un barbat de 32 de ani, diagnosticat cu variola maimutei, este in stare buna si va ramane in izolare, informeaza Ministerul Sanatatii. Investigatiile de laborator au confirmat, marti, ca pacientul este infectat cu variola maimutei. Potrivit sursei citate, acesta s-a prezentat la o clinica medicala din…

- Primul caz de variola maimuței a fost confirmat in Romania. Care sunt simptomele și cum se raspandește Primul caz de variola maimuței a fost diagnosticat, luni, in Romania, anunța Ministerul Sanatații. Este vorba despre un barbat in varsta de 26 de ani, din București. „Acesta a fost diagnosticat in…

- Primul caz de variola maimuței a fost diagnosticat, luni, in Romania la un barbat in varsta de 26 de ani din București, anunța Ministerul Sanatații. Primul roman diagnosticat cu variola maimuței este un barbat in varsta de 26 de ani, din București. „Acesta a fost diagnosticat in cursul zilei de astazi…