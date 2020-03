Ministerul Sănătății: Adevărul despre numărul testelor pentru coronavirus din România Autoritațile din Romania evita de saptamani bune sa explice de ce suntem una dintre țarile cu cele mai puține teste pentru depistarea noului coronavirus . Cu toate ca Ministerul Sanatații a spus, la inceputul lunii martie, despre capacitatea de testare ca este “in funcțiune și suficienta”, angajații instituției au declarat, pentru Libertatea.ro ca, de fapt, lipsesc extractoarele automate de material genetic, așadar in majoritatea cazurilor extragerea se face manual, iar asta consuma mai mult timp. „Totul se gatuie la extragerea de material genetic, pentru ca aceasta tehnica moleculara presupune… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta ca Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda folosirea alcoolului sanitar (spirt medicinal) ca masura de prevenire a infecției cu coronavirus. Precizarile Ministerului Sanatatii vin in urma declaratiei managerului de la Institutului "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel, care…

- Autoritațile au confirmat, vineri dimineața, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Cele mai recente 5 cazuri au fost confirmate in București. La Cluj sunt internați 6 pacienți depistați cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica a indicat vineri dimineața ca in Capitala s-au inregistrat…

- Romania se pregatește de scenariul al doilea, cu zeci de cazuri de persoane infectate cu coronavirus (coVID-19). Pentru a preveni extinderea bolii in comunitate, autoritațile iau masuri, iar din punct de vedere medical sunt pregatite mai multe paturi in spitalele din țara. ”Pregatim scenariul de pe…

- Secretarul de stat Nelu Tataru a declarat la Realitatea Plus ca pacientul a fost transportat noaptea trecuta in Capitala:"Azi noapte la ora 2 ambulanta era la Gorj. Acum se afla la Matei Bals. Toate celelalte 7 persoane sunt in carantina, familia pacientului. E carantina la domiciliu. Cei 7 raman in…

- Pasagerii care vin din Italia - unde cinci persoane audecedat și peste 150 sunt infectate cu coronavirus, sunt verificate cand intrain Romania. La Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” suntanalizate mai multe probe de la persoane suspectate de infecție și inca seașteapta rezultatele. Ce se discuta…

- Autoritațile de sanatate publica din Romania vor include persoanele care sosesc in Romania din localitațile afectate din regiunea Veneto și din provincia Lodi/Lombardia sau care au calatorit in aceste localitați in ultimele 14 zile, in categoria celor care trebuie sa stea dupa intrarea in țara in condiții…

- Sambata seara (n.r. - 22 februarie 2020), Comitetului intersectorial pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu noul Coronavirus (COVID-19), impreuna cu reprezentantii autoritatilor cu responsabilitate in acest domeniu, au sustinut o teleconferinta, avand in vedere evolutia cazurilor de imbolnavire…

- Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide a infectiei cu coronavirus, informeaza AGERPRES . “In prezent, Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide a infectiilor…