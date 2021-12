Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a discutat cu oamenii de afaceri despre masurile care pot fi luate in perspectiva apariției unui nou val al pandemiei, printre subiecte fiind certificatul COVID și vouchere gratuite pentru testare. Ministrul Sanatații a anunțat ca luni a avut o prima intalnire…

- Ministrul Sanatatii a avut o prima intalnire cu reprezentanti ai mediului de afaceri privind necesitatea pregatirii masurilor de sanatate publica pentru controlul unui potential val pandemic. In cursul zile de azi, 20.12.2021, a avut loc o intalnire online cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea…

- Motivele pentru care nevaccinații, chiar daca au un test COVID negativ, intra in carantina la sosirea in Romania: Explicațiile Ministerului Sanatații Motivele pentru care nevaccinații, chiar daca au un test COVID negativ, intra in carantina la sosirea in Romania: Explicațiile Ministerului Sanatații…

- Investitorii romani și straini reuniți in cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei cer insa politicienilor și autoritaților sa-și concentreze eforturile in promovarea beneficiilor vaccinarii și sa ia masuri ferme, dupa modelul celorlalte state europene. Reprezentanții investitorilor romani și…

- Totodata, investitorii romani și straini reuniți in cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei cer politicienilor și autoritaților sa iși concentreze eforturile in promovarea beneficiilor vaccinarii dar și sa ia masuri ferme, pe modelul celorlalte state europene. Reprezentanții investitorilor romani…

- Peste 100 de farmacii din țara testeaza gratuit pentru COVID-19. Printre acestea și trei farmacii din Argeș: in Campulung – farmacia Miruna (strada Negru-Voda, nr. 138), in Poiana Lacului – farmacia Miruna (strada Linia Mare) și in Calinești – farmacia Medica (strada Ion Craciun). ”Testare COVID cu…

- Daca nu vrei sa efectuezi un test PCR, dar nici sa te testezi singur acasa (fara a avea ulterior o dovada a testarii și rezultatului), te poți testa într-una dintre cele 13 farmacii de pe lista de mai jos, din județul Cluj, gratuit. „Testare COVID-19 cu teste…

- Peste 100 de farmacii din țara testeaza gratuit pentru COVID-19. ”Testare COVID cu teste gratuite antigen rapide in farmacii – un proiect al Ministerului Sanatații. Daca ai simptome specifice infecției cu SARS-COV2, poți sa te testezi și in farmacie. Ministerul Sanatații continua sa extinda acest program…