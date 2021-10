Ministerul Sanatatii a repartizat, miercuri, 4.175 de flacoane de Tocilizumab de diferite volume la directiile de sanatate publica, in cadrul contractului subsecvent pe care Ministerul Sanatatii il are incheiat cu firma producatoare.”Repartitia a fost realizata la nivel judetean, in functie de pacientii raportati de spitale ca fiind confirmati cu Covid-19 si internati in ATI la data de 20.10.2021, de pacientii confirmati cu ventilatie invaziva si noninvaziva, de pacientii confirmati cu COVID 19 care au nevoie de flux oxigen, precum si de stocul de Tocilizumab existent la nivel de spital, in conformitate…