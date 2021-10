La peste o ora de la izbucnirea incendiului de la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, Ministerul Sanatații a reușit sa comunice doar cați pacienți erau internați. „Referitor la incendiul din Spitalul de Boli Infecțioase Constanța va informam ca, din primele date transmise de catre Centrul Operativ pentru Situații de Urgența, in aceasta dimineața se aflau internate in unitatea sanitara un numar de 113 persoane, din care 10 persoane in ATI. Toți pacienții vor fi transferați la Spitalul Județean De Urgența Constanța, la Spitalul de Pneumoftiziologie și un spital…