Ministerul Sanatații a fost informat astazi de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile ca a fost raportat un nou caz de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK – linia genetica B.1.1.7. Este vorba despre o femeie in varsta de 51 ani din București.