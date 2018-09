Stiri pe aceeasi tema

- In data de 31 august, pe pagina oficiala de internet a Ministerului Transporturilor, a fost postat un Proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea deschiderii punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal de frontiera pe Aeroportul Tuzla si pentru completarea Normelor metodologice…

- In referatul anexat proiectului pus in dezbatere publica se explica faptul ca bioetica reprezinta "un cadru care sa faciliteze analiza unor situatii ce presupun combinarea valorilor diferite si sa ajute la decantarea a ceea ce este corect si acceptat in raport cu ceea ce este incorect sau nedrept…

- Ministerul Sanatatii a lansat in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern prin care completeaza lista sporurilor acordate bugetarilor care lucreaza in Sanatate si Asistenta sociala. Este vorba de un proiect de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 153/2018. Ce schimbari aduce…

- Guvernul vrea sa completeze lista bugetarilor din Sanatate si Asistenta Sociala care primesc sporuri. De exemplu, personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicale organizate in crese va primi spor de la 12 la suta la 15 la suta din salariul de baza, pentru munca…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, marti, un proiect pentru modificarea si completarea Legii 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor.