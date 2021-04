Marti in Monitorul Oficial a fost publicat un ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a masurilor de prevenire si limitare a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2. Astfel, carantina zonala poate fi instituita pentru municipiile/zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori care intrunesc minimum 60 de puncte. Aceste puncte se acorda in functie de o serie de indicatori precum: numarul de teste efectuate in ultimele 7 zile, rata de pozitivitate in ultimele 14 zile, rata de incidenta cumulata in 14 zile, trendul incidentei…