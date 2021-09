Ministerul Sănătății a publicat lista farmaciilor din țară care testează gratuit pentru COVID-19 Peste 100 de farmacii din țara testeaza gratuit pentru COVID-19. Potrivit unui ordin al ministrului Sanatații privind activitatea de testare in farmacii comunitare si oficine comunitare rurale, utilizand teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2, testarea se realizeaza prioritar cu teste obtinute de la Ministerul Sanatatii, prin directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului […] Articolul Ministerul Sanatații a publicat lista farmaciilor din țara care testeaza gratuit pentru COVID-19 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

