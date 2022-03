Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca anunța masuri de relaxare „in perioada urmatoare”, deoarece, crede oficialul, „este foarte clar ca am intrat pe o linie descendenta”. Ciuca a anunțat miercuri ca a vorbit cu ministrul Sanatații Alexandru Rafila ca in perioada imediat urmatoare Guvernul sa vina cu masuri care…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri ca a fost facuta o analiza privind evolutia pandemiei si ca valul 5 este pe linie descendenta. In acest context, el a spus ca in perioada imediat urmatoare, vor fi luate masuri "care sa se preteze la situatia concreta". "Avand in vedere evolutia situatiei…

- ​Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca a vorbit cu ministrul Sanatații ca in perioada imediat urmatoare Guvernul sa vina cu masuri care sa se preteze la nivelul situației concrete, avand in vedere ca Valul 5 este pe o linie descendenta și efectele Hotararii de Guvern inceteaza la inceputul lunii…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca a vorbit cu ministrul Sanatații ca in perioada imediat urmatoare Guvernul sa vina cu masuri care sa se preteze la nivelul situației concrete, avand in vedere ca Valul 5 este pe o linie descendenta și efectele Hotararii de Guvern inceteaza la inceputul lunii…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri ca a fost facuta o analiza privind evoluția pandemiei și ca valul 5 este pe linie descendenta. In acest context, el a spus ca in perioada imediat urmatoare, vor fi luate masuri "care sa se preteze la situația concreta".

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, inaintea ședinței de Guvern, ca este foarte clar ca in ceea ce privește valul cinci am intrat pe o linie descendenta și exista speranța ca in perioada imediat urmatoare aceasta tendința sa continue ceea ce va genera un alt set de

- Ministrul Sanatatii a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca Romania se pregatește pentru ridicarea starii de alerta, insa nu in orice condiții, explicand ca nu exista un calendar al relaxarilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat astazi,…

- Alexandru Rafila despre sfarșitul pandemiei: „Sunt semne ca acolo suntem, in varful valului 5. Ne așteptam la o scadere in perioada imediat urmatoare” Alexandru Rafila despre sfarșitul pandemiei: „Sunt semne ca acolo suntem, in varful valului 5. Ne așteptam la o scadere in perioada imediat urmatoare”…