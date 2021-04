Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Andrei Baciu a semnat ordinul privind lista experților medicali. Este vorba despre o modificarea a vechiului ordin in care au aparut, in mod eronat, date personale ale medicilor. Potrivit...

- Un ordin al Ministerului Sanatații semnat de fostul secretar de stat Andreea Moldovan și publicat in Monitorul Oficial pe 15 aprilie conține numerele de telefon ale catorva sute de medici, informeaza hotnews.ro . Este vorba despre un Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului Sanatații…

- Premierul Florin Cițu va asigura interimar conducerea Ministerului Sanatații, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu. Șeful Guvernului a anunțat miercuri seara ca, dupa refuzul lui Dan Barna de a asigura interimatul la Sanatate, i-a inaintat președintelui propunerea ca premierul sa o faca, iar șeful statului…

- Ordinul privind noile criterii de carantinare semnat Andreea Moldovan, fostul secretar de stat in Ministerul Sanatații, va fi anulat de premierul Florin Cițu, in prezent și ministru interimar al Sanatații, au declarat surse din minister pentru Ziarul Libertatea. Documentul privind noile criterii de…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, va fi demis impreuna cu secretarul de stat Andreea Moldovan. Decizia a fost luata de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. Demiterea lui Vlad Voiculescu are loc dupa saptamani de tensiuni și discuții…

- Ordinul semnat de secretarul de stat din ministerul Sanatații Andreea Moldovan, care prevede noile criterii pentru carantinarea unei localitați, este pe cale sa genereze un adevarat scandal in coaliție. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial fara informarea premierului Florin Cițu, care ar…

- Ordinul de ministru al Sanatații, care introduce noi criterii pentru carantinarea localitaților, a fost elaborat și publicat fara consultarea primului – ministru, au declarat surse guvernamentale pentru agenția de presa Mediafax. „Nimeni nu știa ca urmeaza sa se publice acest ordin și ca se publica…

- Ministerul Sanatatii anunta schimbari cu privire la conditiile de inmormantare a persoanelor care au decedat din caza noului coronoavirus. Sunt modificate si regulile de acces in spital pentru preoti sau pentru rudele bolnavilor de COVID. Noile prevederi au fost discutate astazi cu reprezentantii cultelor…