- Ministerul Sanatatii a anuntat ca a finalizat miercuri achizitia mastilor de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate. Potrivit unui comunicat al MS transmis Agerpres, conform ordonantei de urgenta aprobate de Guvern, achizitia mastilor de protectie a fost realizata prin procedura de negociere…

- Prefectura Suceava a anunțat ca Direcția de Sanatate Publica Suceava, in baza Ordonantei de Urgenta nr. 78/2020 a identificat și transmis catre Ministerul Sanatatii necesarul de maști de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate de pe raza judetului Suceava. Astfel conform datelor centralizate…

- Aproape 4,5 milioane de masti de protectie sunt necesare pentru persoanele si familiile din judetul Iasi care provin din medii defavorizate, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al DSP Iasi, Marius Voicescu, in urma centralizarii datelor primite de la cele 98 de primarii din judet. Mai exact, sunt…

- "In urma modificarii in Parlament a hotararii de guvern privind starea de alerta, am adoptat astazi in sedinta de guvern o Ordonanta de Urgenta privind acordarea de catre Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate Publica, catre autoritatile locale necesarul de masti de protectie pentru familiile…

- Guvernul Romaniei și Departamentul pentru Situații de Urgența au trimis sambata raspunsuri pentru unele intrebari arzatoare in contextul starii de alerta. In privința amenzilor: Purtarea maștii care acopera nasul și gura este obligatorie incepand cu 15 mai 2020 in spațiile comerciale, mijloacele de…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența a emis Hotararea nr. 5 din 28.04.2020 privind unele masuri pentru gestionarea infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul municipiului Alba Iulia. Astfel s-au stabilit urmatoarele: 1. Achiziția de dezinfectanți TP1 cu aviz biocid și dozatoare de dezinfectant…

- Primaria Slatina va oferi, pe toata perioada starii de urgența, cate cinci maști de protecție și cinci perechi de manuși saptamanal, fiecarei familii din oraș. „In vederea prevenirii raspandirii virusului COVID-19 se aproba achiziționarea și furnizarea, pe intreaga perioada a starii de urgența, a unui…

- V. Stoica Propunerea facuta de președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, vicepreședintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Prahova, ca prahovenii sa poarte obligatoriu maști de protecție in spațiile publice a fost aprobata azi de catre membrii CJSU. Masura va intra…