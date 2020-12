Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca au fost identificate 302 de centre de vaccinare impotriva COVID-19 in unitati sanitare pentru a demara imunizarea personalului medical si 597 centre, in alte spatii, in afara unitatilor sanitare pentru etapele de vaccinare II si III, precizeaza spotmedia.ro . Urmeaza…

- Ministerul Sanatatii a declarat ca vaccinarea impotriva Covid-19 nu ar trebui sa fie obligatorie si recomanda ca in prima faza sa fie vaccinati angajatii din domeniul sanatatii cu risc crescut de infectare si cei expusi unor boli grave sau deces din cauza varstei. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)…

- Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a anunțat, miercuri ca vaccinarea intregii populatii impotriva virusului SARS-CoV-2 va incepe, cel mai devreme, in primavara anului 2021, potrivit Agerpres. Primii vor fi vaccinati lucratorii din sectorul sanitar si persoanele din grupele de…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca Armata va fi implicata in vaccinarea populației in momentul in care vaccinul anti-Covid va ajunge in Romania. Nelu Tataru a spus ca strategia de vaccinare este in lucru. „In aceasta strategie de vaccinare, noi il avem in pregatire, lucram continuu, ca…

- SARS COV-2 nu este sigurul virus care poate afecta grav copiii și adulții, deopotriva. Specialiștii Ministerului Sanatații avertizeaza asupra faptului ca exista și alte boli infecțioase care pot pune viața in pericol, insa, din fericire, pentru acestea exista vaccinuri care ajuta la prevenirea lor. …