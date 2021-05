Ministerul Sănătății a făcut anunțul mult așteptat! Viitoarele mămici au reacționat imediat Femeile insarcinata primesc o veste o buna din partea Ministerului Sanatații. Acestea pot alege sa fie asistate la naștere de partenerii de viața sau o alta persoana pe care o aleg dinainte, in anumite condiții. Daca pe perioada de varf a pandemiei de COVID-19 femeile care au nascut nu puteau primi vizite in spital nici macar de la tatal copilului lor, acum, cand incidența cazurilor de infectare a scazut considerabil, lucrurile s-au schimbat. Potrivit recomandarilor emise de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), viitoarele mamici pot fi insoțite in salile de nașteri de o persoana draga… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gala Oscar 2022 era programata pentru 27 februarie 2022, insa organizatorii au anunțat ca evenimentul a fost amanat. Aceștia au ales o alta data, in primavara anului viitor. Dupa ce au fost nevoiți sa reprogrameze evenimentul de anul acesta din cauza pandemiei de COVID-19, reprezentanții Academie Americane…

- Potrivit recomandarilor emise de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), o persoana desemnata de gravida poate fi prezenta in sala de naștere daca aceasta solicita in prealabil acest lucru și in condițiile impuse de unitatea sanitara unde are loc nașterea. Anunțul a fost facut de catre Ministerul…

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat la inceputul acestui an, dupa șapte ani de casnicie. De atunci, vedeta s-a ocupat singura de casa și a marturisit ca nu-i este deloc ușor. Dupa desparțirea de Marius Elisei, Oana Roman a ramas in casa cu fiica ei, Isabela, și cu mama ei, Mioara Roman. Vedeta…

- Ministerul Sanatații a transmis direcțiilor de sanatate publica județene, respectiv Direcției de Sanatate Publica București recomandarile privind prezența unei persoane alaturi de gravida in sala de naștere. Astfel, potrivit recomandarilor emise de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), o persoana…

- ”Am dat, de exemplu, in cursul acestei saptamani, o informare, transmisa de catre colegii de la Institutul National de Sanatate Publica, la solicitarea noastra, informare care permite accesul tatilor la nasterea copilului. In anumite conditii, evident”, a raspuns Mihaila dupa ce a fost intrebata cand…

- Pandemia de COVID-19 a interzis prezența taticilor, bunicilor sau alte rude în sala de naștere. Dupa mai bine de un an de condiții stricte în spitale, Ministerul Sanatații a anunțat ca gravidele pot desemna o persoana care sa fie prezenta în sala…

- Ministrul sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat joi, 27 mai, ca, potrivit unei informari a Institutului National de Sanatate Publica, va fi posibil accesul tatilor in spitale, la nasteri, cu respectarea anumitor conditii sanitare, informeaza Agerpres . „Am dat, in cursul acestei saptamani, o informare,…

- Ministerul Sanatații a fost informat astazi, 29 aprilie 2021, de catre Institutul Național de Sanatate Publica – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (INSP – CNSCBT) ca, impreuna cu Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brașov și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare…