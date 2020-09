Ministerul Sanatatii a anuntat astazi, 29 septembrie, ca a finalizat distribuirea celor 70.000 doze de vaccin gripal pentru imunizarea copiilor cu varste cuprinsa intre 6 luni si 3 ani, informeaza Agerpres.Pentru sezonul 2020-2021, Ministerul Sanatatii reaminteste ca a achizitionat 3 milioane de doze de vaccin antigripa, o cantitate dubla fata de anul trecut, pentru ca un numar cat mai mare de persoane cu risc ridicat de imbolnavire sa se imunizeze. Repartiția dozelor se face in mai multe etapeVaccinurile vor ajunge catre directiile de sanatate publica in mai multe etape, la fel ca in anii trecuți.…