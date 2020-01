Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta ca a dispus un control mixt de urgenta dupa ce la Spitalul Judetean Arad s-au prezentat 20 de elevi, cu varste intre 11 si 13 ani, de la Liceul German, cu eruptii pe fata, greturi si varsaturi. "Nu este normal ca dupa evenimentele tragice de la Timisoara o astfel de situatie…

- Medicul Mircea Beuran este asteptat vineri, la Politia Capitalei, pentru a fi audiat in cazul femeii arse in timpul unei interventii chirurgicale la Spitalul Floreasca. El va fi audiat si in cazul altui pacient care a fost victima unui incident similar in luna martie a anului trecut. Miercuri au fost…

- Constatarile Corpului de Control al ministerului sunt prezentate dupa ce, cu o zi in urma, medicul Mircea Beuran a fost demis din calitatea de sef al Sectiei Clinice de Chirurgie III, in urma anchetei administrative desfasurate de Spitalul Floreasca in cazul femeii arse, care ulterior a decedat. Beuran…

- Ministerul Sanatații face noi precizari in cazul pacientei care a fost arsa in timpul unei operații la Spitalul Floreasca, Victor Costache afirmand ca este „surprinzatoare atitudinea unor chirurgi implicați in acest incident, care refuza sa coopereze cu echipele de control”. El precizeaza ca a dispus…

- Reuniti in sedinta ordinara,luni, 16 decembrie, consilierii judeteni giurgiuveni au aprobat un proiect de hotarare privind infiintarea celei de-a doua linii de garda la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Giurgiu. Conform reprezentanților CJ, masura a fost luata la solicitarea Spitalului…

- Deputatul Emanuel Ungureanu susține ca, potrivit unor rapoarte ale Corpului de Control al Ministerului Sanatații, care au fost ascunse opiniei publice, in secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Craiova au fost descoperite bacterii rezistente. Ungureanu spune ca secția este o „bomba biologica”…

- Politistii din Buzau fac cercetari in cazul unei femei de 34 de ani din localitatea Braiesti, insarcinata in luna a opta, care a murit la Spitalul Judetean Buzau. Femeia nu era cunoscuta cu afectiuni medicale, iar medicii nu au reusit sa salveze nici fatul, anunța news.ro.Vezi si: Cum joaca…

- Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, ca Parchetul General a fost sesizat cu privire la cazul lui Alexandru Checherița, profesorul care a devenit medic primar prin uz de fals. "Urmare a mai multor sesizari privind obținerea titlului de medic primar al prof.dr. Alexandru Checherița, in luna octombrie…