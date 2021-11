Oficialii de la Ministerul Sanatații a finalizat procedura pentru folosirea in școli a testelor rapide antigenice pe baza de saliva, care vor fi realizate in fiecare luni și joi, la inceputul orelor de curs, in sala de clasa. La nivelul fiecarei unitați de invațamant se va organiza procesul de testare. Testarea se va efectua in […] The post Ministerul Sanatații a decis cand si cum se va face testarea elevilor in scoli. Ce se intampla daca un copil este pozitiv first appeared on Ziarul National .