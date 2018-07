Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a infiintat un comandament de 48 de inspectori care vor verifica respectarea normelor de sanatate publica pe litoral si in Delta Dunarii. Controalele vor avea loc in urmatoarele doua luni.

- Ministerul Sanatatii a infiintat un comandament de 48 de inspectori care vor verifica respectarea normelor de sanatate publica pe litoral si in Delta Dunarii. In statiunile de pe litoralul romanesc functioneaza 450 unitati de cazare, 600 unitati de alimentatie publica, 4 tabere scolare, iar in perimetrul…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de catre Ministerul Sanatatii, de luni si pana in data de 31 august 2018, inspectorii sanitari vor desfasura o actiune de control in statiunile de pe litoralul romanesc si perimetrul Deltei Dunarii. Timp de doua luni, echipele de control vor verifica…

- Incepand de astazi și pana in data de 31 august 2018, inspectorii sanitari vor desfașura o acțiune de control in stațiunile de pe litoralul romanesc și perimetrul Deltei Dunarii. Ministerul Sanatatii anunta ca, timp de 2 luni, echipele de control vor verifica respectarea normelor de igiena si sanatate…

- Noile reglementari privind accesul pacientilor la tratamente in strainatate, decontate de Ministerul Sanatatii, au intrat in vigoare, anunta institutia, precizand ca vor fi decontate costurile insotitorilor pacientilor minori sau celor care sufera de o boala gravCiteste si: S- a dat ALARMA!…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a instituit suplimentar un grup de lucru care va stabili circumstanțele care va investiga cazul de intoxicație la copiii din tabara de odihna „Ciaica" din orașul Taraclia.

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice sustine ca Ministerul Sanatatii a decis sa stopeze activitatea de administrare terapeutica de sange la pacientii cu talasemie majora in cadrul Institutului National de Hematologie Transfuzionala si sa relocheze toti pacientii (aproximativ 100).

- Sorina PINTEA, ministrul Sanatații, s-a intalnit miercuri dimineața cu reprezentantii asociațiilor de pacienți cu transplant pulmonar pentru a discuta despre modalitatile de decontare a tratamentelor in strainatate, precum și asigurarea medicației posttransplant pentru pacienții care au suportat o intervenție…