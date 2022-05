Ministerul Sănătății a cerut Pfizer să-și asume vaccinurile expirate Ministerul Sanatații nu a acceptat sa-și asume responsabilitatea administrarii vaccinurilor expirate și a cerut companiei Pfizer sa trimita, odata cu transportul dozelor ieșite din termenul de valabilitate, o scrisoare de informare catre medici. Astfel, am aflat ca aprobarea pentru administrarea dozelor expirate a fost data de Comisia Europeana și ca toate vaccinurile fabricate inainte de […] The post Ministerul Sanatații a cerut Pfizer sa-și asume vaccinurile expirate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la inchiderea acestora, la 1 iulie, centrele de vaccinare din Capitala și din țara au primit produse expirate inca din februarie, cu prelungirea acordata de Ministerul Sanatații. Puținii romani care se mai duc in aceste centre refuza insa sa accepte vaccinurile expirate. Chiar și medicii de familie…

- Cu doar cateva mii de romani care se vaccineaza in decurs de o saptamana (cateva sute cu prima doza), Romania are inca depozitele pline de doze de vaccin anti-COVID. Totuși, țara noastra mai trebuie sa primeasca (și sa plateasca) zeci de milioane de doze de vaccin Pfizer, in baza contractului negociat…

- Polonia nu are niciun ”motiv coerent” sa invoce forta majora intr-un contract existent pentru a nu mai plati mai multe vaccinuri impotriva COVID-19 de la Pfizer, a declarat un oficial al Comisiei Europene pentru Reuters. In aprilie, ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, a declarat ca Varsovia…

- Polonia nu are niciun ”motiv coerent” sa invoce forta majora intr-un contract existent pentru a nu mai plati mai multe vaccinuri impotriva COVID-19 de la Pfizer, a declarat un oficial al Comisiei Europene pentru Reuters. In aprilie, ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, a declarat ca Varsovia…

- Romania trebuie sa plateasca sume uriașe, de ordinul milioanelor de euro, pentru distrugerea vaccinurilor anti-Covid nefolosite și expirate. Costurile sunt foarte mari deoarece este vorba despre substanțe periculoase. Pe de alta parte, Comisia Europeana a fost solicitata sa intervina in cazul achizițiilor…

- Florin Citu, a declarat marti, 19 aprilie, despre acuzatiile aduse de liderul PSD Marcel Ciolacu, privind achizitia de vaccinuri, in perioada in care a fost premier, ca „putem sa o anchetam pe Ursula von der Leyen, sa vedem ce a avut in cap cand a facut acest contract cu toata Uniunea Europeana”. „Eu…

- Alte peste 140 de milioane de euro sunt nota de plata pentru vaccinurile deja intrate in țara. Din decembrie 2020 și pana pe 28 martie anul acesta, in Romania au ajuns 32.824.659 de doze de vaccin, conform datelor furnizate Libertatea de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea…

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de miercuri, la solicitarea ministerului sanatații, proiectul de Hotarare privind acordarea unor ajutoare umanitare din rezerva Ministerului Sanatații, cu titlu gratuit, pentru Pakistan, Bangladesh, Algeria și Libia, informeaza HotNews.ro . Documentul prevede donarea…