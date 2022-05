Stiri pe aceeasi tema

- Un numar 234 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 42 mai multe fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 9.700 de teste, a informat, luni, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 2.046 teste RT-PCR (1.078 in baza…

- 1.116 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 588 mai mult fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 24.000 de teste, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.438 de teste RT-PCR (4.008 in baza definitiei…

- 1.107 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 417 mai putin fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproximativ 21.500 de teste, a informat, miercuri, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.044 de teste RT-PCR (3.380 in…

- 686 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 104 mai mult fata de ziua anterioara, fiind efectuate 11.500 de teste, a informat, luni, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 3.035 de teste RT-PCR (1.711 in baza definitiei…

- Un numar de 1.477 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 125 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproape 24.000 de teste, a informat, joi, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.764 teste RT-PCR (4.071…

- Un numar de 1.709 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 275 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproape 23.000 de teste, a informat, vineri, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.787 de teste RT-PCR (3.718…

- 5.140 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 2.904 mai multe fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproape 43.000 de teste, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.120 de teste RT-PCR (8.335 in baza…

- Un numar de 4.033 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 120 mai multe decat in ziua anterioara, fiind efectuate peste 35.000 de teste, a informat, joi, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.480 teste RT-PCR (7.088…