- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, va solicita suplimentarea cu peste 25 milioane de lei a Fondului Național Unic de Asigurari de Sanatate (FNUASS) pentru asigurarea finanțarii necesare continuarii activitații și decontarii asistenței medicale primare prin centrele de permanența. “Vom face o evaluare…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, la Slatina, inceperea procedurii de achizitie a 1.000 de incubatoare pentru copii, astfel incat sa fie acoperit necesarul din maternitati, transmite Agerpres.ro. Pot sa va spun ca saptamana aceasta Ministerul Sanatatii va demara un proiect, in sensul ca…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anunțat, marti,ca va promova un act normativ pentru desfiintarea centrelor medicale de permanenta din localitati, considerand ca, in ciuda existentei lor, nu a scazut numarul prezentarilor in unitatile de primiri urgente. Sorina Pintea a afirmat, la Slatina, ca…

