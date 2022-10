Ministerul Sănătăţii: 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID au expirat Peste 33.600.000 de doze de vaccin anti-COVID au fost livrate deja, iar aproape jumatate dintre acestea au fost administrate. Romania a vandut din stocul aflat deja in tara aproximativ 3,6 milioane de doze, in anul 2021, a renuntat la aproximativ 7,1 milioane de doze Pfizer in vederea redistribuirii lor direct din depozitul producatorului, iar in 2022 a redistribuit 6,5 milioane de doze direct din depozitul producatorului catre statele interesate, releva date transmise de Ministerul Sanatatii la solicitarea News.ro. Totodata, 3 milioane de doze deja au expirat, costul distrugerii lor fiind estimat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului a cerut instituției inca din luna mai sa spuna cine sunt responsabilii pentru achiziția unui numar urias de doze.Oficialii au declarat atunci ca unele contracte nu exista, iar altele sunt confidențiale. Romania a cumparat aproximativ…

- Autoritațile statului intarzie sa identifice vinovații pentru cheltuirea a peste 1.000.000.000 de euro pe vaccinuri anti-COVID. Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Ministerului Sanatații inca din luna mai sa renegocieze contractele și sa spuna cine…

- Adevarul despre vaccinuri este solicitat in prezent pe intreg mapamondul. Mai ales acum, cand Parchetul European (EPPO) a confirmat ca are o ancheta in curs de desfașurare privind achiziționarea de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana, conform unui comunicat oficial. ”EPPO confirma ca are in curs…

- Ancheta vizeaza mai multe plangeri privind modul in care Comisia Europeana ar fi realizat achiziția centralizata de vaccinuri, cat și achizițiile facute ulterior de diverse țari de la Comisie. Romania a cumparat, in total, 100 de milioane de doze de vaccin pentru o populație de 18 milioane de oameni.„EPPO…

- Parchetul European (EPPO) confirma ca are in desfașurare o ancheta privind achiziția de vaccinuri impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana. Romania a cumparat, in total, 100 de milioane de doze de vaccin pentru o populație de 18 milioane de oameni. „Aceasta confirmare excepționala vine avand in vedere…

- Parchetul European (EPPO) confirma ca are o ancheta in curs de desfașurare privind achiziționarea de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana, se arata intr-un comunicat al instituției. Aceasta confirmare excepționala vine ca urmare a interesului public extrem de ridicat. In aceasta etapa, nu vor fi…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a subliniat necesitatea reducerii cantitatii de vaccin anti-COVID contractate, pentru a nu se pierde milioane de euro. „Noi trebuie sa decidem la nivelul Guvernului si impreuna cu Comisia Europeana si cu furnizorii de vaccin cu care avem contract o formula care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica seara, 25 septembrie, la Antena 3, ca pana acum au fost distruse 3 milioane de doze expirate de vaccin anti COVID-19 și alte 3 milioane vor fi distruse curand, din acelasi motiv. Deocamdata se pierd „100-200 de milioane de euro”, a spus Rafila,…