Ministerul Sănătăţii: 16 decese la pacienţi cu COVID-19 în ultimele 24 de ore Un numar de 2.145 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, cu 129 mai putine fata de ziua anterioara, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. La ATI sunt tratati 165 de pacienti, cu 7 mai putini decat in ziua anterioara, dintre care 142 sunt nevaccinati anti-COVID. Din totalul pacientilor internati, 242 sunt minori, 239 fiind internati in sectii, cu 37 mai putini fata de ziua anterioara, si trei la ATI, cu unul mai mult fata de ziua precedenta. In ultimele 24 de ore au fost raportate 16 decese in randul pacientilor cu COVID (7 barbati si 9 femei). Dintre cele 16… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Autoritățile au anunțat luni, 1 august, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.202 de cazuri noi de COVID, la 14.875 teste efectuate. Totodata, 12 persoane și-au pierdut viața in ultimele 24 de ore, in timp ce la ATI sunt internați 263 de pacienți.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

