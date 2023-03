Ministerul Sănătăţii: 1.594 pacienţi cu COVID-19, internaţi în spitale; 37 de decese – în ultima săptămână Un numar de 1.594 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, ieri, Ministerul Sanatatii, potrivit Agerpres. La ATI sunt tratati 146 de pacienti, dintre care 131 nu sunt vaccinati anti-COVID. Din totalul pacientilor internati, 140 sunt minori, toti fiind in sectii. In saptamana 20 – 26 martie, au fost raportate de catre INSP 37 de decese la pacienti cu COVID: 21 de barbati si 16 femei. Un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 20 – 29 de ani, unul la categoria de varsta 50 – 59 de ani, sapte la categoria de varsta 60 – 69 de ani, noua la categoria… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

