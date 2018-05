Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului si pana in prezent au fost aduse in Romania un numar de 14 563 fiole de imunoglobulina, 7300 dintre acestea prin Mecanismul de Protectie Civila declansat de catre Ministerul Sanatatii la inceputul lunii martie 2018, conform unei informari a Companiei Nationale Unifarm catre Ministerul…

- 12.000 de doze de imunoglobulina, dintre care 9.000 prin Mecanismul de protectie civila, vor fi aduse in Romania in luna mai, informeaza Ministerul Sanatatii. "In aceasta dupa-amiaza, alte 2.500 de fiole de imunoglobulina au intrat in depozitul Companiei Nationale UNIFARM si urmeaza a fi distribuite…

- In 2018, au fost aduse in Romania, 14.563 de doze de imunoglobulina, din care 7.300 au ajuns prin mecanismul de protecție civila a declarat pentru Libertatea, directorul Unifarm, Adrian Ionel. Totodata in luna mai vor ajunge alte 9.000 de doze prin mecanismul de protecție civila și 3000 de la producatori…

- 1.000 de doze de imunoglobulina au intrat miercuri (n.r. - 28 martie 2018) in tara, fiind livrate catre SC UNIFARM in cadrul unuia dintre contractele pe care compania le are in derulare, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Sanatatii. Potrivit sursei citate, dozele sunt destinate tratamentului…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a anuntat ca miercuri dupa-amiaza vor ajunge in tara primele o mie de fiole de imunoglobulina, iar incepand de joi livrarile vor fi constante, astfel incat pana la finalul lunii aprilie vor intra cantitatile accesate prin mecanismul de protectie civila. Pintea…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a anuntat ca miercuri dupa-amiaza vor ajunge in tara primele o mie de fiole de imunoglobulina, iar incepand de joi livrarile vor fi constante, astfel incat pana la finalul lunii aprilie vor intra cantitatile accesate prin mecanismul de productie civila. Pintea a explicat…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de ”imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania, transmite News.ro . ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea…

- Romania a cerut, oficial, tarilor din UE si NATO ajutor pentru a gasi anticorpii fara de care mii se oameni care sufera de boli rare sunt in pericol. Solicitarea de ajutor a fost activata luni seara, potrivit declaratiei ministrului Sanatatii, Sorina Pintea. “Este o solicitare de ajutor prin mecanismul…