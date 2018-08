Ministerul Sanatatii. 12 decese din cauza virusului West Nile. Unul a fost inregistrat la Constanta. Cum sa ne ferim

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat ca, saptamana aceasta, numarul deceselor cauzate de virusul West Nile au ajuns la 12, iar cel al imbolnavirilor la 117. Nu este vorba, totuși de o epidemie, iar persoanele care au murit au suferit și de alte afecțiuni medicale. Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii…

- 56 cazuri de meningite cauzate de infecția cu virusul West Nile s-au inregistrat din mai pana acum, existand sase decese, precizeaza Ministerul Sanatatii. Trei dintre decese s-au inregistrat in București și cate unul in județele Iași, Galați și Covasna, potrivit Mediafax. ”Conform datelor…

- Un barbat de 79 de ani din Galati a murit din cauza virusului West Nile. In sezonul 2018, din mai pana in august, s-au inregistrat 23 cazuri de infectie cu virusul West Nile, din care 11 cazuri in ultima saptamana. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in sezonul…

- In perioada 2 mai – 8 august s-au inregistrat 23 de cazuri de infectie cu virusul West Nile. Cazurile au fost inregistrate in judetele Dolj (5), Olt (4), Iasi (4), Braila (2), Ilfov (2), Bihor (1), Bacau (1), Galati (1), Vrancea (1), Teleorman (1) si in Bucuresti (1). Din cele 23 de cazuri, 11 s-au…

- Specialistii mentioneaza ca infectia cu virus West Nile nu se transmite de la om la om, ci doar prin intepatura de tantar, transmite Ministerul Sanatatii. Cazurile de meningite meningo encefalite cu virus West Nile depistate si inregistrate in Romania sunt sporadice si in momentul de fata nu exista…

- Ministerul Sanatații anunța ca toate cazurile de meningite/meningoencefalite cu virus West Nile depistate și inregistrate in Romania, sunt cazuri sporadice și nu exisa riscul unei epidemii, precizand ca din luna mai, de la inceputul supravegherii, au fost inregistrate cinci cazuri.“Conform…

- "Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, de la inceputul supravegherii, in data de 2 mai 2018 si pana in prezent, au fost inregistrate 5 cazuri de meningite/meningo-encefalite cu virus West Nile (2 in Dolj si cate…

