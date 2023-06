Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a dat de inteles ca decizia de a declara neconstitutional Partidul SOR din Republica Moldova ar contraveni principiilor democratice, potrivit News.ro.

- Moscova remarca consonanța abordarilor Chinei și Rusiei fața de soluționarea crizei ucrainene și saluta disponibilitatea Beijingului de a juca un rol pozitiv in gasirea unei soluții pașnice. Despre acest lucru a declarat miercuri la un briefing Maria Zaharova, reprezentantul oficial al Ministerului…

- Normalizarea relațiilor cu Rusia și pastrarea avantajelor existente din participarea in CSI este in interesul Moldovei și al cetațenilor sai. Despre acest lucru a declarat miercuri la un briefing reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. {{670294}}Totodata, ea a indemnat…

- In legatura cu intețirea cazurilor de tratament discriminatoriu fața de ruși din partea autoritaților moldovenești, Ministerul rus de Externe recomanda acestora ca la planificarea unei calatorii in Moldova sa ia in considerare aceste riscuri. Acest lucru este menționat in comunicatul Ministerului rus…

- Norvegia, membru NATO, a anunțat ca expulzeaza un numar de 15 diplomați ruși, ceea ce a produs o reacție dura din partea Moscovei. „Iarași și iarași, Norvegia iși confirma poziția de țara ostila Rusiei”, a declarat Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe. Ea a calificat decizia…

- NATO, declarindu-și disponibilitatea de a aprofunda cooperarea cu Chișinaul, se pare ca pregatește Moldova sa devina un poligon pentru confruntarea geopolitica cu Rusia. Acest lucru se afirma intr-un comentariu al reprezentantului oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Astfel ea a comentat…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizita in China, in perioada 5-7 Aprilie, a anunțat Mao Ning, purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe. In 2023, se implinesc 20 de ani de la stabilirea relațiilor de parteneriat strategic dintre China și Uniunea Europeana. …

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita China intre 5 și 7 aprilie, a anunțat luni purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.Viitorul relatiilor intre Uniunea Europeana si China va depinde in mare parte de atitudinea Beijingului fata de "razboiul lui…