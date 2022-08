Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a dat asigurari joi ca nu a desfasurat arme grele la si langa centrala nucleara Zaporojie, aflata sub controlul Moscovei in sudul Ucrainei si vizata recent de lovituri cu obuze, informeaza AFP si Reuters. "Subliniem ca trupele ruse nu au arme grele in incinta centralei si in zonele invecinate.…

- Ucraina a cerut noi sancțiuni impotriva Rusiei și a subliniat riscurile și consecințele unei potențiale catastrofe la cea mai mare centrala nucleara din Europa, unde au avut loc noi bombardamente. Oficialii ucraineni și cei instalați de Rusia se acuza reciproc de atacurile din apropierea centralei nucleare…

- Ucrainenii si rusii sunt angajati in lupte grele in afara orasului Donetk din estul Ucrainei, ambele parti anuntand joi pierderi grele, relateaza agentia DPA. Trupele loiale Moscovei incearca sa alunge armata ucraineana de pe pozitiile ei detinute in suburbii, conform rapoartelor militare unanime din…

- Rusia a estimat marti ca Statele Unite sunt direct implicate in conflictul din Ucraina, intrucat informatiile despre amplasarea trupelor ruse obtinute de SUA prin mijloacele de spionaj militar sunt transmise armatei ucrainene si de asemenea SUA valideaza si coordoneaza atacurile ucrainene asupra acestor…

- Rusia se pregateste pentru urmatoarea etapa a ofensivei sale in Ucraina, a declarat un oficial militar ucrainean, dupa ce Moscova a anuntat ca fortele sale vor intensifica operatiunile militare in „toate zonele operationale”, transmite Reuters. Rusia pare sa regrupeze unitati pentru o ofensiva spre…

- Armata rusa si-a anuntat joi retragerea din Insula Serpilor, un punct strategic in Marea Neagra cucerit de Moscova inca din primele zile ale invaziei sale in Ucraina la 24 februarie, dupa mai multe saptamani de bombardamente intense, informeaza AFP. ‘La 30 iunie, in semn de bunavointa, fortele armate…

- Luptele grele continua in estul Ucrainei in jurul oraselor Severodonetk si Lisiceansk din regiunea Lugansk, relateaza duminica dpa, citand autoritatile ucrainene. Pozitii ale trupelor ucrainene din zona aflata de-a lungul intregii linii a frontului sunt bombardate de artileria rusa, a anuntat duminica…

- Luptele grele continua in estul Ucrainei in jurul oraselor Severodonetk si Lisiceansk din regiunea Lugansk, relateaza duminica dpa, citand autoritatile ucrainene, relateaza Agerpres. Pozitii ale trupelor ucrainene din zona aflata de-a lungul intregii linii a frontului sunt bombardate de artileria rusa,…